Пьянов — о победе над СКА: «Сибирь» сегодня была просто командой, одним кулаком выиграла

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов подвёл итоги встречи со СКА (3:2).
«Долгая безголевая серия? Паршивые были ощущения, но сейчас груз с плеч, долго ждал этого. Главное — победили.
В каком матче начали закладываться плохие мысли? Я всегда нацелен выходить и с первой игры набирать очки, помогать команде, забивать голы. Но где-то не идёт, где-то какие-то внешние факторы, может, мешают, надо изменить какую-то подготовку. Но тяжело судить. Но под конец уже давило немного. Но старался помочь команде чем-то другим. Но коллектив держал меня в тонусе, помогали все.
Что я менял? Я просто работал и ждал. Не думаю, что какие-то определённые причины, что нужно что-то менять в подготовке именно к матчу. Просто где-то какое-то невезение. Дай бог, чтоб пошло.
За счёт чего удалось переиграть СКА? Мы сегодня были просто командой, одним кулаком выиграли.
Шутки от партнёров? Уже в дартс сыграли, кто больше очков наберёт, кто забьёт сегодня. Я сегодня не играл, так что это не работает», — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 12 ноября 2022
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