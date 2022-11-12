Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Куньлуня» Ип установил рекорд клуба по продолжительности результативной серии

Капитан «Куньлуня» Ип установил рекорд клуба по продолжительности результативной серии
Комментарии

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Куньлунем» и «Нефтехимиком». На момент написания новости в матче закончился второй период, счёт — 4:2 в пользу «Нефтехимика».

На 24-й минуте встречи капитан китайского клуба Брэндон Ип забросил шайбу, сократив отставание в счёте китайской команды. Таким образом, Ип набрал очки в девятой игре подряд и установил новый клубный рекорд по продолжительности результативной серии.

Для 37-летнего ветерана это очко стало 22-м в 26 матчах текущего сезона. Канадец забросил 11 шайб и отдал 11 результативных передач.

Также Ип записал на свой счёт 16 минут штрафного времени.

После 28 матчей китайская команда занимает девятую строчку в таблице Западной конференции.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
3-й период
2 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Галимов (Лещенко) – 04:28 (5x5)   0:2 Камара (Овитю, Порядин) – 14:23 (5x3)   1:2 Ип (Родевальд, Поллок) – 23:07 (5x5)   2:2 Пу (Лесли) – 23:59 (5x5)   2:3 Гончаров (Белозёров, Назаров) – 27:10 (5x5)   2:4 Чивилёв (Лещенко, Федотов) – 36:17 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022