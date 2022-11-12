Капитан «Куньлуня» Ип установил рекорд клуба по продолжительности результативной серии

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Куньлунем» и «Нефтехимиком». На момент написания новости в матче закончился второй период, счёт — 4:2 в пользу «Нефтехимика».



На 24-й минуте встречи капитан китайского клуба Брэндон Ип забросил шайбу, сократив отставание в счёте китайской команды. Таким образом, Ип набрал очки в девятой игре подряд и установил новый клубный рекорд по продолжительности результативной серии.



Для 37-летнего ветерана это очко стало 22-м в 26 матчах текущего сезона. Канадец забросил 11 шайб и отдал 11 результативных передач.



Также Ип записал на свой счёт 16 минут штрафного времени.



После 28 матчей китайская команда занимает девятую строчку в таблице Западной конференции.