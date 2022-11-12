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Сборная России по хоккею U16 уступила команде Беларуси U18 на турнире в Минске

Сборная России по хоккею U16 уступила команде Беларуси U18 на турнире в Минске
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Сборная России по хоккею не старше 16 лет уступила команде Беларуси не старше 18 лет в заключительном матче Кубка президентского спортивного клуба 2022 года.

Встреча, которая состоялась в Минске, завершилась со счётом 4:1 в пользу белорусской команды.

В другом матче турнира женская сборная России уступила сборной Казахстана до 18 лет со счётом 1:7.

Победителем Кубка президентского спортивного клуба 2022 года стала сборная Беларуси до 18 лет. Сборная России не старше 16 лет по итогам турнира стала второй, третье место заняла команда Казахстана U18.

Встречи с участием женской сборной России проходили вне зачёта.

Ранее сборная России по хоккею не старше 16 лет на турнире одержала победы над командой Казахстана U18 и женской сборной России.

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