Хет-трик Брэндона Ипа помог «Куньлуню» обыграть «Нефтехимик»

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором «Куньлунь» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (0:2, 2:2, 5:0).
Счёт в матче был открыт на пятой минуте встречи усилиями Анселя Галимова. До конца первого периода Энтони Камаре удалось удвоить преимущество «Нефтехимика» в матче. На 24-й минуте Брэндон Ип сократил отставание «Куньлуня» в счёте, а через 52 секунды Клифф Пу сравнял счёт во встрече.
На 28-й минуте матча Максим Гончаров вновь вывел «Нефтехимик» вперёд, а на 37-й минуте Андрей Чивилёв увеличил преимущество гостей.
В заключительной четверти «Куньлуню» удалось оформить четыре безответные шайбы — отличились Джек Родевальд и Бретт Поллок, а ещё две шайбы забросил капитан команды Брэндон Ип, оформивший таким образом хет-трик. Точку в матче за четыре секунды до конца в пустые ворота поставил Райан Спроул.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» сыграет в Мытищах с «Торпедо», а «Нефтехимик» в гостях встретится с «Витязем». Оба матча пройдут 14 ноября.
- 12 ноября 2022
-
19:26
-
19:23
-
19:04
-
18:59
-
18:33
-
17:47
-
17:31
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
16:48
-
16:20
-
16:16
-
15:59
-
15:53
-
15:34
-
15:26
-
15:20
-
15:19
-
15:02
-
15:01
-
14:52
-
14:35
-
14:15
-
13:55
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
12:55
-
12:35
-
12:16
-
11:53
-
11:36
-
11:16
-
10:54