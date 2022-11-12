Хет-трик Брэндона Ипа помог «Куньлуню» обыграть «Нефтехимик»

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором «Куньлунь» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (0:2, 2:2, 5:0).

Счёт в матче был открыт на пятой минуте встречи усилиями Анселя Галимова. До конца первого периода Энтони Камаре удалось удвоить преимущество «Нефтехимика» в матче. На 24-й минуте Брэндон Ип сократил отставание «Куньлуня» в счёте, а через 52 секунды Клифф Пу сравнял счёт во встрече.



На 28-й минуте матча Максим Гончаров вновь вывел «Нефтехимик» вперёд, а на 37-й минуте Андрей Чивилёв увеличил преимущество гостей.



В заключительной четверти «Куньлуню» удалось оформить четыре безответные шайбы — отличились Джек Родевальд и Бретт Поллок, а ещё две шайбы забросил капитан команды Брэндон Ип, оформивший таким образом хет-трик. Точку в матче за четыре секунды до конца в пустые ворота поставил Райан Спроул.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» сыграет в Мытищах с «Торпедо», а «Нефтехимик» в гостях встретится с «Витязем». Оба матча пройдут 14 ноября.