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Куньлунь РС — Нефтехимик. Прямая трансляция
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Хет-трик Брэндона Ипа помог «Куньлуню» обыграть «Нефтехимик»

Хет-трик Брэндона Ипа помог «Куньлуню» обыграть «Нефтехимик»
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором «Куньлунь» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (0:2, 2:2, 5:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
7 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Галимов (Лещенко) – 04:28 (5x5)   0:2 Камара (Овитю, Порядин) – 14:23 (5x3)   1:2 Ип (Родевальд, Поллок) – 23:07 (5x5)   2:2 Пу (Лесли) – 23:59 (5x5)   2:3 Гончаров (Белозёров, Назаров) – 27:10 (5x5)   2:4 Чивилёв (Лещенко, Федотов) – 36:17 (5x5)   3:4 Родевальд (Вон, Лесли) – 44:32 (5x5)   4:4 Поллок (Пу) – 46:26 (5x4)   5:4 Ип (Лесли, Родевальд) – 56:58 (5x4)   6:4 Ип – 57:58 (en)   7:4 Спроул – 59:56 (en)

Счёт в матче был открыт на пятой минуте встречи усилиями Анселя Галимова. До конца первого периода Энтони Камаре удалось удвоить преимущество «Нефтехимика» в матче. На 24-й минуте Брэндон Ип сократил отставание «Куньлуня» в счёте, а через 52 секунды Клифф Пу сравнял счёт во встрече.

На 28-й минуте матча Максим Гончаров вновь вывел «Нефтехимик» вперёд, а на 37-й минуте Андрей Чивилёв увеличил преимущество гостей.

В заключительной четверти «Куньлуню» удалось оформить четыре безответные шайбы — отличились Джек Родевальд и Бретт Поллок, а ещё две шайбы забросил капитан команды Брэндон Ип, оформивший таким образом хет-трик. Точку в матче за четыре секунды до конца в пустые ворота поставил Райан Спроул.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» сыграет в Мытищах с «Торпедо», а «Нефтехимик» в гостях встретится с «Витязем». Оба матча пройдут 14 ноября.

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