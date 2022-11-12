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Защитник «Салавата Юлаева» Науменков получил денежный штраф

Защитник «Салавата Юлаева» Науменков получил денежный штраф
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Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков получил денежный штраф за эпизод, случившийся на 48-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард».

Напомним, защитник «Салавата» Михаил Науменков в борьбе с хоккеистом «Авангарда» Алексеем Береглазовым попал по сопернику, в результате чего тот потерял равновесие и упал. После долгого видеопросмотра судьи приняли решение выписать Науменкову крупный штраф «5+20». Нарушение квалифицировали как подсечку.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел этот эпизод, приняв решение переквалифицировать наказание, наложенное на Науменкова, на наказание по п.1.10.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (подножка). Науменков подвергнут денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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