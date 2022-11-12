Защитник «Салавата Юлаева» Науменков получил денежный штраф

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков получил денежный штраф за эпизод, случившийся на 48-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард».



Напомним, защитник «Салавата» Михаил Науменков в борьбе с хоккеистом «Авангарда» Алексеем Береглазовым попал по сопернику, в результате чего тот потерял равновесие и упал. После долгого видеопросмотра судьи приняли решение выписать Науменкову крупный штраф «5+20». Нарушение квалифицировали как подсечку.



Как сообщает пресс-служба КХЛ, спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел этот эпизод, приняв решение переквалифицировать наказание, наложенное на Науменкова, на наказание по п.1.10.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (подножка). Науменков подвергнут денежному штрафу.

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