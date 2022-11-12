Майоров — о Кубке мира: с кем играть Канаде, если не с Россией? С инфантильными шведами?

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и ветеран московского «Спартака» Борис Майоров прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги перенести Кубок мира по хоккею с 2024 года предположительно на 2025-й.



«В НХЛ занимаются коммерцией — не хотят связываться с политическими распрями. С кем играть Канаде в 2024 году, если не с Россией? С инфантильными шведами? Чехами? В НХЛ почти в каждой команде играют российские ребята: ещё и очень много перспективных наших ребят. НХЛ не хочет терять уровень соревнования. Как раз поэтому логично, что переносят Кубок мира, чтобы на нём выступила сборная России. Они всё просчитали наперёд, прежде чем принять такое решение», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Напомним, Кубок мира по хоккею с шайбой был основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.