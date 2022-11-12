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Главный тренер «Куньлуня»: в Северной Америке такие матчи называют «американскими горками»

Главный тренер «Куньлуня»: в Северной Америке такие матчи называют «американскими горками»
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал победу своих подопечных в матче с нижнекамским «Нефтехимиком» (7:4).

«В Северной Америке мы называем такие матчи «американскими горками». Очень много в игре было и плохих моментов, и хороших. В некоторых эпизодах мне очень понравилось, как действовали ребята. Мы начали неплохо, но потом получили очень много удалений, соперник этим воспользовался и реализовал свои моменты.

На первый перерыв мы ушли, уступая в счёте, но после разговора в раздевалке вернулись на лёд сфокусированными, буквально за две смены сравняли счёт. Если не перевернули ход матча, то стали делать вещи, которые нас более-менее устраивали. Важно выделить из этой игры позитивные моменты и дальше выстраивать работу, учитывая их. Возможно, это поможет нам создать постоянство, к которому мы стремимся», — приводит слова Айрленда официальный сайт «Куньлуня».

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