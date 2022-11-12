Леонтьев: предупреждали, что «Куньлунь» не тот, что был в прошлом году, но не все услышали

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:7).



«Отлично начали, вели в счёте и после первого, и после второго периода. Ничто не предвещало такой развязки. Играть надо до конца, это тоже искусство — уметь доводить матчи до победы. Но в третьем посыпались удаления, соперник их реализовал. Предупреждали ребят, что «Куньлунь» не тот, что был в прошлом году. Это серьёзная команда, которая уже одерживала победы над грандами нашего хоккея. Но, видимо, не все услышали. Вот такой финал», — приводит слова Олега Леонтьева официальный сайт «Куньлуня».



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» сыграет в Мытищах с «Торпедо», а «Нефтехимик» в гостях встретится с «Витязем». Оба матча пройдут 14 ноября.