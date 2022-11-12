Леонтьев: предупреждали, что «Куньлунь» не тот, что был в прошлом году, но не все услышали

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:7).
«Отлично начали, вели в счёте и после первого, и после второго периода. Ничто не предвещало такой развязки. Играть надо до конца, это тоже искусство — уметь доводить матчи до победы. Но в третьем посыпались удаления, соперник их реализовал. Предупреждали ребят, что «Куньлунь» не тот, что был в прошлом году. Это серьёзная команда, которая уже одерживала победы над грандами нашего хоккея. Но, видимо, не все услышали. Вот такой финал», — приводит слова Олега Леонтьева официальный сайт «Куньлуня».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» сыграет в Мытищах с «Торпедо», а «Нефтехимик» в гостях встретится с «Витязем». Оба матча пройдут 14 ноября.
- 12 ноября 2022
-
21:36
-
20:59
-
20:45
-
20:42
-
20:13
-
19:55
-
19:26
-
19:23
-
19:04
-
18:59
-
18:33
-
17:47
-
17:31
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
16:48
-
16:20
-
16:16
-
15:59
-
15:53
-
15:34
-
15:26
-
15:20
-
15:19
-
15:02
-
15:01
-
14:52
-
14:35
-
14:15
-
13:55
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
12:55