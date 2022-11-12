Ларионов: когда команда пропускает три гола, всегда можно бросить стрелы во вратаря

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу своих подопечных над «Сочи» (5:3).
«Хочу поздравить нашу команду с хорошей игрой, с победой. Непростой матч. Мы понимаем, что у «Сочи» молодая команда, новый тренер, терять им особо нечего, и в этом плане начало было не совсем хорошим, но затем взяли себя в руки, завладели инициативой и забили хорошие голы. Конечно, соперник тоже действовал с большим сопротивлением, ребята до конца боролись, пытались игру спасти. К сожалению, было мало зрителей – это, конечно, немножко разочаровывает, но что есть, то есть.
Игра Ивана Кульбакова? Когда команда выигрывает 5:3 и три гола пропускает, всегда можно найти причины, какие-то стрелы бросить во вратаря. Я считаю, что он в начале матча нас подтащил, сделал своевременные сейвы, которые дали нам возможность понять, где мы находимся. В этом плане я оцениваю его игру на хорошую четвёрку с плюсом», — приводит слова Игоря Ларионова официальный сайт «Сочи».
- 12 ноября 2022
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