Капитан «Куньлуня» Ип стал седьмым игроком в истории КХЛ, оформившим хет-трик в 37 лет
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Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип стал седьмым самым возрастным игроком, оформившим хет-трик в матче Континентальной хоккейной лиги. В матче с «Нефтехимиком» хет-трик Ипа помог китайскому клубу одержать победу со счётом 7:4.
Ранее в возрасте 37 лет и более хет-триками отмечались Олег Петров (39 лет, три хет-трика), Максим Афиногенов (39), Альберт Лещёв (37), Яромир Ягр (37, два хет-трика), Андрей Субботин (37) и Сергей Мозякин (37).
Таким образом, на счету Ипа уже 24 очка в 26 матчах текущего сезона. Канадец забросил 13 шайб и отдал 11 результативных передач.
Также Ип записал на свой счёт 16 минут штрафного времени.
После 31 матча китайская команда занимает десятую строчку в таблице Западной конференции.
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