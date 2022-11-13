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«Эдмонтон» победил «Флориду». Костин дебютировал, лучший снайпер НХЛ Макдэвид – без гола

«Эдмонтон» победил «Флориду». Костин дебютировал, лучший снайпер НХЛ Макдэвид – без гола
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На льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в американском Санрайзе завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Полтора периода команды не радовали зрителей заброшенными шайбами. Уже на 32-й минуте игры отличился канадский защитник «Эдмонтона» Тайсон Бэрри. В начале третьего периода «Флорида» сравняла счёт усилиями Сэма Беннетта, который завершил атаку с участием Картера Вераге и Густава Форслинга, но скоре Бэрри оформил дубль.

На 56-й минуте Леон Драйзайтль помог отличиться Уоррену Фёгеле – 1:3. Тут же Беннет забросил свою вторую шайбу в матче, но отыграться «Флорида» не смогла. Точку за полторы минуты до финальной сирены поставил Райан Ньюджент-Хопкинс, забросив в пустые ворота.

Отметим, что лучший снайпер текущего сезона Коннор Макдэвид (15 голов) покинул лёд без заброшенных шайб. Однако он записал на свой счёт результативную передачу на Ньюджента-Хопкинса. А российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин провёл первый матч за новую команду (восемь минут с коэффициентом "+1").

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2022, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бэрри (Маклауд, Янмарк) – 31:49 (5x5)   1:1 Беннетт (Форслинг, Вераге) – 42:42 (5x4)   1:2 Бэрри – 46:53 (5x4)   1:3 Фёгеле (Драйзайтль) – 55:07 (5x5)   2:3 Беннетт (Уайт, Гудас) – 55:58 (5x5)   2:4 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Пульюярви) – 58:34 (en)
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