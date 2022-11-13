«Эдмонтон» победил «Флориду». Костин дебютировал, лучший снайпер НХЛ Макдэвид – без гола

На льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в американском Санрайзе завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Полтора периода команды не радовали зрителей заброшенными шайбами. Уже на 32-й минуте игры отличился канадский защитник «Эдмонтона» Тайсон Бэрри. В начале третьего периода «Флорида» сравняла счёт усилиями Сэма Беннетта, который завершил атаку с участием Картера Вераге и Густава Форслинга, но скоре Бэрри оформил дубль.
На 56-й минуте Леон Драйзайтль помог отличиться Уоррену Фёгеле – 1:3. Тут же Беннет забросил свою вторую шайбу в матче, но отыграться «Флорида» не смогла. Точку за полторы минуты до финальной сирены поставил Райан Ньюджент-Хопкинс, забросив в пустые ворота.
Отметим, что лучший снайпер текущего сезона Коннор Макдэвид (15 голов) покинул лёд без заброшенных шайб. Однако он записал на свой счёт результативную передачу на Ньюджента-Хопкинса. А российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин провёл первый матч за новую команду (восемь минут с коэффициентом "+1").
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