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Голкипер системы «Миннесоты» Йеспер Валльстедт забросил шайбу в матче АХЛ

Голкипер системы «Миннесоты» Йеспер Валльстедт забросил шайбу в матче АХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Айова Уайлд» переиграл «Чикаго Вулвз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу фарм-клуба «Миннесоты Уайлд».

Пятую шайбу «дикарей» забросил голкипер Йеспер Валльстедт, поразившие чужие ворота в тот момент, когда «волки» заменили своего вратаря на шестого полевого игрока. Шведский вратарь забрал шайбу в ловушку после наброса в исполнении соперника, быстро скинул её на лёд и точным броском через всю площадку поразил цель.

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19-летний вратарь был выбран «Миннесотой» в первом раунде драфта НХЛ-2021 под высоким 20-м номером. Валльстедт является чемпионом мира среди юниоров — 2019, а также бронзовым призёром чемпионом мира среди молодёжи — 2022.

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