Голкипер системы «Миннесоты» Йеспер Валльстедт забросил шайбу в матче АХЛ
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Айова Уайлд» переиграл «Чикаго Вулвз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу фарм-клуба «Миннесоты Уайлд».
Пятую шайбу «дикарей» забросил голкипер Йеспер Валльстедт, поразившие чужие ворота в тот момент, когда «волки» заменили своего вратаря на шестого полевого игрока. Шведский вратарь забрал шайбу в ловушку после наброса в исполнении соперника, быстро скинул её на лёд и точным броском через всю площадку поразил цель.
19-летний вратарь был выбран «Миннесотой» в первом раунде драфта НХЛ-2021 под высоким 20-м номером. Валльстедт является чемпионом мира среди юниоров — 2019, а также бронзовым призёром чемпионом мира среди молодёжи — 2022.
Комментарии
- 13 ноября 2022
-
07:49
-
07:34
-
07:09
-
06:46
-
06:20
-
06:07
-
05:22
-
05:04
-
02:56
- 12 ноября 2022
-
23:55
-
23:41
-
23:33
-
22:55
-
22:45
-
22:13
-
21:36
-
20:59
-
20:45
-
20:42
-
20:13
-
19:55
-
19:26
-
19:23
-
19:04
-
18:59
-
18:33
-
17:47
-
17:31
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
16:48
-
16:20
-
16:16
-
15:59
Партнерский контент