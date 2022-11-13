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«Калгари» с Задоровым в составе прервал серию из семи поражений, переиграв дома «Виннипег»

«Калгари» с Задоровым в составе прервал серию из семи поражений, переиграв дома «Виннипег»
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«Калгари Флэймз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:2. Игра состоялась в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум».

В составе хозяев отличились нападающие Адам Ружичка, Элиас Линдхольм и Тревор Льюис. У «Виннипега» шайбу забросили защитник Нил Пионк и форвард Пьер-Люк Дюбуа.

Эта победа стала для «Калгари» первой за восемь встреч, «Виннипег» же потерпел всего пятое поражение в текущем сезоне НХЛ. «Флэймз» занимают 11-е место в таблице Западной конференции, «Джетс» – на четвёртой строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Линдхольм (Ружичка, Андерссон) – 03:23 (5x5)   1:1 Пионк (Моррисси) – 14:46 (5x5)   2:1 Ружичка (Линдхольм, Андерссон) – 17:22 (5x5)   2:2 Дюбуа (Моррисси, Пионк) – 24:23 (4x4)   3:2 Льюис (Баклунд, Ханифин) – 38:31 (4x5)

В другой встрече игрового дня «Чикаго Блэкхоукс» в гостях вырвал победу у «Анахайм Дакс». Встреча прошла на стадионе «Хонда-центр».

В первом периоде в составе хозяев отличились Трой Терри и Адам Хенрик. Затем три шайбы подряд забросили хоккеисты «Чикаго»: отличились Джарред Тинорди (дубль) и Филип Рос, которые принесли победу «индейцам».

«Блэкхоукс» занимают 10-е место в таблице Запада, «Анахайм» — на 15-й строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Терри (Зеграс) – 00:19 (5x5)   2:0 Хенрик (Терри, Бенуа) – 11:13 (5x5)   2:1 Тинорди (Доми, Кейн) – 13:55 (5x5)   2:2 Рос (Кейн, Доми) – 24:04 (5x5)   2:3 Тинорди – 57:18 (5x5)
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