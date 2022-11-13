«Калгари» с Задоровым в составе прервал серию из семи поражений, переиграв дома «Виннипег»

«Калгари Флэймз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:2. Игра состоялась в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум».



В составе хозяев отличились нападающие Адам Ружичка, Элиас Линдхольм и Тревор Льюис. У «Виннипега» шайбу забросили защитник Нил Пионк и форвард Пьер-Люк Дюбуа.



Эта победа стала для «Калгари» первой за восемь встреч, «Виннипег» же потерпел всего пятое поражение в текущем сезоне НХЛ. «Флэймз» занимают 11-е место в таблице Западной конференции, «Джетс» – на четвёртой строчке.

В другой встрече игрового дня «Чикаго Блэкхоукс» в гостях вырвал победу у «Анахайм Дакс». Встреча прошла на стадионе «Хонда-центр».



В первом периоде в составе хозяев отличились Трой Терри и Адам Хенрик. Затем три шайбы подряд забросили хоккеисты «Чикаго»: отличились Джарред Тинорди (дубль) и Филип Рос, которые принесли победу «индейцам».



«Блэкхоукс» занимают 10-е место в таблице Запада, «Анахайм» — на 15-й строчке.