Илья Сорокин получил удар ногой в голову в столкновении с Патриком Лайне
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин попал в неприятный инцидент во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ).
27-летний вратарь получил удар ногой в голову во время столкновения с форвардом «мундиров» Патриком Лайне в начале третьего периода. Сорокин не получил серьёзного повреждения и продолжил матч, завершившийся победой «островитян». В общей сложности россиянин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.
Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ
«Айлендерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков после 16 матчей. «Коламбус» — на последней, 16-й строчке Востока, заработав девять очков за 14 игр.
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