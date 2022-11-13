Епанчинцев рассказал о пользе от паузы для «Амура» после матчей с «Динамо» и СКА

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал последние матчи команды в рамках сезона КХЛ, а также игру легионеров хабаровского клуба.



«У нас после матчей с «Динамо» и СКА действительно возникло в календаре трёхдневное окошко — наверное, первое в сезоне. С одной стороны, остановив лидеров Запада, поймали победную волну и нет смысла останавливаться. С другой — график чемпионата очень жёсткий и от паузы мы не откажемся. Так что никаких жалоб.



Считаем, что хоккеисты своей работой полностью заслужили редкий выходной. А тренерский штаб – возможность провести две-три полноценные тренировки, отработать какие-то тактические нюансы.



Мало кто ожидал, что «Амур» сможет победить и «Динамо», и СКА? Ну почему, мы верили в команду. На протяжении всего чемпионата у нас есть хорошие отрезки, когда удаётся сыграть по плану — правильно, активно и агрессивно. С Москвой и Санкт-Петербургом эти отрезки составили практически три периода, отсюда и результат.



Ну и помогла мощная поддержка руководителей и болельщиков — они заслужили эти победы. Для нас «Платинум Арена» — большой шестой игрок.



Эксперты говорят, что у нас проседает линия легионеров? Защитник Йордан — один из многолетних лидеров обороны «Амура», хорошо вписался вратарь Калниньш, который, к сожалению, выбыл из строя на пару недель. Недавно дебютировал форвард Дрозг, но он уже приносит пользу команде, как и защитник Ли. Да, у легионеров есть травмы, но в целом они хорошо помогают.



На календарь и травмы регулярно жалуются ведущие тренеры страны, например, из «Ак Барса» или «Северстали». Но специалисты отмечают, что я всегда молчу. Почему (смеётся)? Только по одной причине. На Дальнем Востоке жаловаться на календарь, перелёты или травмы — дурной тон.



Как оценю турнирное положение «Амура»? Рано давать оценки, сезон очень плотный, всё быстро меняется. Впереди у нас два спаренных матча с «Трактором», который с 27 очками, набранными в 30 играх, занимает восьмое, кубковое место на Востоке. В принципе, это стыковые матчи, в них разыгрываются не четыре очка, а восемь. В случае удачного результата будем в зоне плей-офф», — цитирует Епанчинцева Russia-Hockey.