Саюстов: «Адмирал» может побороться за Кубок Гагарина. Почему нет?

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Саюстов рассказал о своих личных целях в карьере, а также о шансах клуба на победу в Кубке Гагарина.



«Что ещё не сделал, не выиграл в своей карьере? Все ставят перед собой максимальные цели – Кубок Гагарина, но мне пока не удалось его выиграть. Не знаю, получится ли, но стараемся всё для этого сделать. Громких слов на ветер бросать не буду, однако мы идём шаг за шагом к этой цели. Зачем вообще играть в хоккей, если ты не хочешь побеждать? Попасть в плей-офф и сразу вылететь оттуда? Развитие игроков и команды возможно только при максимальных задачах.



То есть «Адмирал» может побороться за Кубок Гагарина? Может. Почему нет? Для этого надо создать боеспособный коллектив и быть голодными до побед. Тогда результат придёт», — приводит слова Саюстова «РБ Спорт».



«Адмирал» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, набрав 38 очков после 30 встреч.