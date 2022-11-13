Тренер «Ак Барса» — после 4:6 с «Торпедо»: выражаем надежду на изменения в зоне обороны

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко прокомментировал игру команды в обороне в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (4:6), а также рассказал об ожиданиях от встречи с «Авангардом», которая состоится сегодня, 13 ноября.
«Последние сезоны «Авангард» – один из главных раздражителей для «Ак Барса». Какого матча ждать сегодня? Соперник сейчас на ходу, неплохо играет. Разобрали игру «Авангарда», разобрали моменты, в которых нам надо быть собраннее. Договорились немного поменять зону обороны, потому что нас не устраивало то, что происходило в своей зоне в последних играх. Выражаем надежду на изменения в этом компоненте сегодня.
Что делать с чередой неудачных первых периодов? Мы смотрим, анализируем, немного поменяли предыгровую разминку – затронули некоторые нюансы в расписании и ледовой подготовке», — приводит слова Бабенко официальный сайт «Ак Барса».
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