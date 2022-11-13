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«Возвращаемся домой, чтобы побеждать!» Р. Ротенберг — об итогах выездной серии СКА

«Возвращаемся домой, чтобы побеждать!» Р. Ротенберг — об итогах выездной серии СКА
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги выездной серии клуба в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Спасибо болельщикам за поддержку! Возвращаемся домой, чтобы побеждать!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Отметим, что армейцы в рамках выездной серии уступили владивостокскому «Адмиралу» (1:3), хабаровскому «Амуру» (1:2 ОТ) и новосибирской «Сибири» (2:3).

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка после 30 проведённых встреч. В следующей игре подопечные Романа Ротенберга примут на своём льду минское «Динамо». Встреча состоится во вторник, 15 ноября, начало — в 19:30 по московскому времени.

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