«Возвращаемся домой, чтобы побеждать!» Р. Ротенберг — об итогах выездной серии СКА
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги выездной серии клуба в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Спасибо болельщикам за поддержку! Возвращаемся домой, чтобы побеждать!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
Отметим, что армейцы в рамках выездной серии уступили владивостокскому «Адмиралу» (1:3), хабаровскому «Амуру» (1:2 ОТ) и новосибирской «Сибири» (2:3).
СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка после 30 проведённых встреч. В следующей игре подопечные Романа Ротенберга примут на своём льду минское «Динамо». Встреча состоится во вторник, 15 ноября, начало — в 19:30 по московскому времени.
Комментарии
- 13 ноября 2022
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:42
-
13:04
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
10:56
-
10:18
-
09:51
-
09:31
-
09:00
-
08:52
-
08:43
-
08:21
-
07:49
-
07:34
-
07:09
-
06:46
-
06:20
-
06:07
-
05:22
-
05:04
-
02:56
- 12 ноября 2022
-
23:55
-
23:41
-
23:33
-
22:55
-
22:45
-
22:13
-
21:36
-
20:59
-
20:45
-
20:42
Партнерский контент