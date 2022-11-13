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СКА сообщил о подписании нового контракта с 19-летним форвардом Бучельниковым

СКА сообщил о подписании нового контракта с 19-летним форвардом Бучельниковым
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Санкт-петербургский СКА на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с нападающим Дмитрием Бучельниковым.

Отмечается, что соглашение с 19-летним хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Бучельников является воспитанником СКА. Нападающий выступал за команды МХЛ «СКА-Варяги» и «СКА-1946». В сезоне-2021/2022 он завоевал Кубок Харламова в составе «СКА-1946». Вместе со сборной России Дмитрий стал вице-чемпионом юниорского чемпионата мира в 2021 году.

В текущем сезоне Бучельников дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Дмитрий провёл восемь матчей за основной состав СКА и забил один гол. Также нападающий сыграл первые матчи за «СКА-Нева» в ВХЛ. На счету Бучельникова 12 (6+6) очков в 10 встречах во Всероссийской хоккейной лиге.

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