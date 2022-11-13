Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» переподписала контракты с игроками для попадания в пол зарплат КХЛ

«Северсталь» переподписала контракты с игроками для попадания в пол зарплат КХЛ
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», в «Северстали» массово переподписали контракты с хоккеистами основной команды на новых условиях. Это сделано для того, чтобы клуб не испытывал проблем с установленным регламентом полом зарплат. Напомним, что в сезоне-2022/2023 пол зарплат в КХЛ составляет 315 миллионов рублей.

Так, в субботу, 12 ноября, на сайте КХЛ в составе череповецкого клуба значилось всего пять человек основного состава. Это связано с тем, что «Северсталь» как раз занималась переподписанием соглашений с остальными своими хоккеистами. Сегодня все данные об игроках череповчан вернулись на официальный сайт лиги.

В настоящий момент «Северсталь» занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 29 очков после 29 матчей.

Безобразная выходка тренера в КХЛ. Разин «поплыл» после поражений и уже воюет со всеми Безобразная выходка тренера в КХЛ. Разин «поплыл» после поражений и уже воюет со всеми
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022