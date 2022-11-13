«Северсталь» переподписала контракты с игроками для попадания в пол зарплат КХЛ
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Как стало известно «Чемпионату», в «Северстали» массово переподписали контракты с хоккеистами основной команды на новых условиях. Это сделано для того, чтобы клуб не испытывал проблем с установленным регламентом полом зарплат. Напомним, что в сезоне-2022/2023 пол зарплат в КХЛ составляет 315 миллионов рублей.
Так, в субботу, 12 ноября, на сайте КХЛ в составе череповецкого клуба значилось всего пять человек основного состава. Это связано с тем, что «Северсталь» как раз занималась переподписанием соглашений с остальными своими хоккеистами. Сегодня все данные об игроках череповчан вернулись на официальный сайт лиги.
В настоящий момент «Северсталь» занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 29 очков после 29 матчей.
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