The Athletic: Кучеров начал играть в хоккей, когда в России была рецессия

The Athletic рассказал о детстве российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и о том, как он начал заниматься хоккеем.
«Кучеров с ранних лет изучал игру. Он рос в Москве и не имел возможности смотреть матчи НХЛ по телевизору, но он смотрел на Александра Овечкина, Павла Буре и Могильного в сборной. В детстве в его комнате висел плакат «Русской пятёрки», и он мечтал пойти по их стопам. У Кучерова был альбом с наклейками, в котором надо было собрать пятёрку и вратаря каждой команды НХЛ. «Я заполнил этот альбом полностью», — заявил Кучеров.
«Он начал играть в хоккей в пять лет. В России в это время была рецессия, у людей было тяжёлое финансовое положение. Его мама Светлана работала уборщицей на местном катке, чтобы свести концы с концами. Она купила сыну подержанные коньки на три размера больше. Вместе с братом Денисом он носил их несколько лет. Кучеров вспоминал, как надевал три пары носков, чтобы они ему были впору.
Его наставником был Геннадий Курдин, и влияние этого тренера до сих пор заметно. Они вместе ездили на тренировки на «Жигулях» Курдина и болтали по дороге. Эти разговоры формировали то, как Кучеров мыслит игру. Курдин предлагал ситуацию, а Кучеров её обдумывал. Например, что делать в атаке «три на два», когда защитник находится в определённой позиции. «Как открыться под партнёра? Не стой на месте», — пишет The Athletic.
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