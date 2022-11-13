П. Кейн: Кучеров знает, что будет делать с шайбой, ещё до того, как завладеет ею
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился мнением о российском нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.
«Кучеров — один из моих самых любимых игроков. Очень нравится его умение понимать, что он будет делать с шайбой, ещё до того, как завладеет шайбой. Он получает её, быстро разыгрывает и создаёт момент из ниоткуда. Это невероятное качество», — приводит слова Кейна The Athletic.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 29-летний Кучеров принял участие в 14 матчах, забив шесть голов и отдав 15 результативных передач. «Тампа» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 15 очков за 14 встреч. В следующем матче «Лайтнинг» сыграют дома с «Вашингтон Кэпиталз» (14 ноября, 3:00 мск).
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