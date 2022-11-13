«В России до матча ел хот-дог и пил колу». Кучеров вспомнил, как пересмотрел подход к игре

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вспомнил, как пересмотрел подход к хоккею, перебравшись в НХЛ.



«В НХЛ всё было совершенно иначе по сравнению с тем, что я видел раньше. Просто день и ночь. В России был совсем другой подход к матчам, к тому, что делать после матчей, другое мышление игры. Перед играми я ел хот-дог и пил кока-колу. Приезжал за 15 минут до матча, думая, что забью парочку. Такой у меня был подход. Здесь всё было по-другому. Ребята ели пасту, спали, проводили растяжку перед и после матчей.



Когда Айзерман вызвал меня на разговор, я понимал, что он раздражён, но не имел представления, о чём он говорит. Он называл имена Сан-Луи, Лекавалье, всех тех, кто поднимал над головой Кубок Стэнли. Он сказал, что я толстый и что, если я хочу играть, мне надо менять свой подход. Это меня вдохновило», — цитирует Кучерова The Athletic.