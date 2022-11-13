Защитник СКА Кирсанов заключил новый контракт с клубом до 2025 года

Санкт-петербургский СКА на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Кириллом Кирсановым. Отмечается, что соглашение с 20-летним игроком будет действовать до 30 апреля 2025 года.
Кирсанов играет в системе СКА с 2019 года. Он выступал за «СКА-1946» и «СКА-Неву». В Континентальной хоккейной лиге Кирсанов дебютировал 23 сентября 2020 года в матче СКА – «Сибирь». Кирилл дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В общей сложности он провёл в КХЛ 60 матчей и набрал в них восемь (0+8) очков. В 2022 году Кирсанов вместе с командой «СКА-1946» завоевал Кубок Харламова.
В составе сборной России Кирсанов стал победителем Еврохоккейтура в 2021 году. Также он победитель Кубка Глинки/Гретцки – 2019, победитель Мирового Кубка вызова – 2018, участник молодёжного чемпионата мира – 2021.
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