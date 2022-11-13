Форвард «Барыса» Петухов забил лакросс-гол в матче с «Салаватом»
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В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает казахстанский «Барыс». По окончании двух периодов гости ведут со счётом 1:0.
На последней минуте второго периода шайбу забросил форвард «Барыса» Егор Петухов. Он сделал это в лакросс-стиле, переиграв голкипера «Салавата» Андрея Кареева.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что этот гол стал девятым для Петухова в текущем регулярном сезоне.
«Барыс» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, после 29 матчей набрав 26 очков. «Салават» — на второй строчке Востока, заработав 40 очков за 28 встреч.
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