Форвард «Барыса» Петухов забил лакросс-гол в матче с «Салаватом»

В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает казахстанский «Барыс». По окончании двух периодов гости ведут со счётом 1:0.



На последней минуте второго периода шайбу забросил форвард «Барыса» Егор Петухов. Он сделал это в лакросс-стиле, переиграв голкипера «Салавата» Андрея Кареева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что этот гол стал девятым для Петухова в текущем регулярном сезоне.



«Барыс» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, после 29 матчей набрав 26 очков. «Салават» — на второй строчке Востока, заработав 40 очков за 28 встреч.