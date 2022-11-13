20-летний игрок «Ак Барса» сыграет в тройке с Радуловым и Шипачёвым в матче с «Авангардом»

Казанский «Ак Барс» и омский «Авангард» опубликовали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Стартовое вбрасывание — в 16:30 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



В составе «Ак Барса» в звене с Александром Радуловым и Вадимом Шипачёвым выйдет 20-летний форвард Максим Быков.



«Ак Барс»:



Мифтахов (Билялов);

Войнов — Евсеев, Быков — Радулов — Шипачёв;

Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Семёнов — Галимов;

Хенкель — Янчевский, Панюков — Воронков — Сафонов;

Юдин, Бурмистров — Бровкин — Дыняк, Терехов.



«Авангард»:



Демченко (Мишуров);

Шарипзянов — Пайгин, Найт — Ткачёв — Буше;

Береглазов — Сведберг, Бродхёрст — Толчинский — Грицюк;

Беляков — Белов, Телегин — Дергачёв — Брюквин;

Давыдов, Дедунов — Шевченко — Малыхин.