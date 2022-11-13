20-летний игрок «Ак Барса» сыграет в тройке с Радуловым и Шипачёвым в матче с «Авангардом»

Казанский «Ак Барс» и омский «Авангард» опубликовали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Стартовое вбрасывание — в 16:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В составе «Ак Барса» в звене с Александром Радуловым и Вадимом Шипачёвым выйдет 20-летний форвард Максим Быков.
«Ак Барс»:
Мифтахов (Билялов);
Войнов — Евсеев, Быков — Радулов — Шипачёв;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Семёнов — Галимов;
Хенкель — Янчевский, Панюков — Воронков — Сафонов;
Юдин, Бурмистров — Бровкин — Дыняк, Терехов.
«Авангард»:
Демченко (Мишуров);
Шарипзянов — Пайгин, Найт — Ткачёв — Буше;
Береглазов — Сведберг, Бродхёрст — Толчинский — Грицюк;
Беляков — Белов, Телегин — Дергачёв — Брюквин;
Давыдов, Дедунов — Шевченко — Малыхин.
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