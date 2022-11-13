Лакросс-гол Петухова помог «Барысу» победить «Салават Юлаев» в гостях

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
В первом периоде команды отличиться не смогли.
За 40 секунда до конца второго периода счёт в матче лакросс-голом открыл форвард «Барыса» Егор Петухов с передачи Джесси Грэма.
В конце третьего периода Аркадий Шестаков установил окончательный счёт, поразив пустые ворота «Салавата Юлаева».
Голкипер «Барыса» Юлиус Гудачек записал в свой актив «сухой» матч, отразив 26 бросков в створ ворот.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч уфимский «Салават Юлаев» проведёт с ХК «Сочи» 15 ноября в 17:00 мск. В этот же день «Барыс» сыграет в гостях с «Автомобилистом» также в 17:00 мск.
- 13 ноября 2022
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