Коваленко: Тихонов жил хоккеем в ущерб семье, такие люди и добиваются больших результатов

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко рассказал о легендарном тренере — Викторе Тихонове.

«Тихонов — главный тренер в моей жизни? Наверное, начнём с того, что каждый тренер внёс свою лепту. Мой первый наставник в родном Балакове — Владимир Ильич Кулаков, который взял меня в дворовую команду «Романтик». Потом я попал в школу-интернат спортивного профиля в Горьком. Больше всего вложил в нас тогда легендарный Виктор Коноваленко, довёл до уровня команды мастеров. Затем армия, служба в ЦСКА. Там тоже получил шанс от Тихонова, в него вцепился.

Тогда у ЦСКА уже началась смена поколений. Помогло ещё и счастливое стечение обстоятельств — началась «пересменка» в ЦСКА. Старшие ребята уходили — Фетисов, Касатонов, Макаров, Вова Крутов… А через год — Слава Быков с Андреем Хомутовым. Я пришёл в армейский клуб в 18 с половиной лет, а к 20 стал уже игроком основы, попал в первую сборную СССР. Летом поехали на Игры Доброй воли, и с нас уже стали спрашивать как с игроков, которые должны делать результат.

Быстро пришлось повзрослеть? Да, если тренер даёт тебе шанс играть, воспитывает. А когда просто говорит: мол, выйди и покажи, что ты умеешь, не научив и не объяснив, значит, просто дурак и тупой. И ему не следует заниматься хоккеем.

В чём всё-таки заключался феномен Тихонова? Он был фанатом хоккея и жёстким тренером. Кому-то это не нравилось, кто-то понимал, что такая требовательность идёт на пользу всем. Тихонов жил хоккеем, наверное, в ущерб семье, родственникам. Видимо, такие люди и добиваются больших результатов, а не те, кто просто пришёл на работу, потренировал и ушёл. Раньше ведь не существовало такого количества ассистентов, персонала вокруг главного тренера. Один только видеооператор с плохенькой камерой, и всё», — приводит слова Коваленко «Спорт уик-энд».

Напомним, ранее Владислав Третьяк сравнил главного тренера СКА Романа Ротенберга с легендарными советскими тренерами прошлого — Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым.