Козлов: эйфории у «Салавата» от первого места не было. Все понимают, что сезон длинный

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Барыса» (0:2) и рассказал о состоянии форварда уфимцев Джоша Хо-Сэнга.
«Нестандартный матч, много создали моментов, но проиграли. В таких матчах важно, чтобы сработало большинство. К сожалению, забить не удалось. Не хватило хладнокровия.
Не хватило команде сил после «Авангарда»? Такой календарь, что накапливается усталость. Реальность такова, что надо адаптироваться, привыкать. Нужно правильно восстанавливаться.
Как бороться с лакросс-голами? Это индивидуальное мастерство. Такое редко забивают.
Почему команда академично пытается играть в атаке? Поймали эйфорию после того, как вышли на первое место? Нет эйфории. Мы понимаем, что сезон длинный. Мы были на первом месте, потому что ребята делали правильные вещи и в обороне, и в атаке. Усталость накапливается, кто-то даёт слабину. Но глобально это нас не касается.
Есть ли проблема в играх с командами, которые ниже по таблице, в плане настроя? В КХЛ нет слабых команд. Все примерно равные. Мы настраиваемся одинаково на все клубы.
Какая ситуация с Хо-Сэнгом? Всё в процессе, он проходит реабилитацию. Сроки обозначить не могу пока», – приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».
После поражения уфимцы занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 40 очков. Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт с ХК «Сочи» 15 ноября в 17:00 мск.
- 13 ноября 2022
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