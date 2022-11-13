Козлов: эйфории у «Салавата» от первого места не было. Все понимают, что сезон длинный

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Барыса» (0:2) и рассказал о состоянии форварда уфимцев Джоша Хо-Сэнга.

«Нестандартный матч, много создали моментов, но проиграли. В таких матчах важно, чтобы сработало большинство. К сожалению, забить не удалось. Не хватило хладнокровия.



Не хватило команде сил после «Авангарда»? Такой календарь, что накапливается усталость. Реальность такова, что надо адаптироваться, привыкать. Нужно правильно восстанавливаться.

Как бороться с лакросс-голами? Это индивидуальное мастерство. Такое редко забивают.



Почему команда академично пытается играть в атаке? Поймали эйфорию после того, как вышли на первое место? Нет эйфории. Мы понимаем, что сезон длинный. Мы были на первом месте, потому что ребята делали правильные вещи и в обороне, и в атаке. Усталость накапливается, кто-то даёт слабину. Но глобально это нас не касается.



Есть ли проблема в играх с командами, которые ниже по таблице, в плане настроя? В КХЛ нет слабых команд. Все примерно равные. Мы настраиваемся одинаково на все клубы.



Какая ситуация с Хо-Сэнгом? Всё в процессе, он проходит реабилитацию. Сроки обозначить не могу пока», – приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».

После поражения уфимцы занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 40 очков. Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт с ХК «Сочи» 15 ноября в 17:00 мск.