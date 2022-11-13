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Гол Мичкова помог сборной России U20 победить сборную Казахстана U20 на Кубке Будущего

Гол Мичкова помог сборной России U20 победить сборную Казахстана U20 на Кубке Будущего
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В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках Кубка Будущего. Молодёжная сборная России победила сверстников из Казахстана – 6:1.

В стартовом периоде за первые три минуты шайбы Давида Мамаладзе и Матвея Мичкова позволили выйти молодёжной сборной России вперёд. Спустя восемь минут единственную шайбу гостей в матче забросил Артём Авдеенко. В концовке первого периода Дмитрий Кателевский сделал счёт 3:1.

Во втором периоде за молодёжную сборную России забивали Даниил Лазутин и Никита Чибриков.

Окончательный счёт установил Дмитрий Бучельников за пять минут до конца третьего периода.

Лига Ставок Кубок Будущего. Кубок Будущего
13 ноября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Россия U20
Окончен
6 : 1
Казахстан U20
1:0 Мамаладзе (Осипов, Кателевский) – 02:39   2:0 Мичков (Кузьмин, Квочко) – 03:01 (5x4)   2:1 Авдеенко – 11:46 (5x5)   3:1 Кателевский (Цулыгин, Бусыгин) – 18:34 (5x5)   4:1 Лазутин (Варлаков, Коромыслов) – 20:34 (5x5)   5:1 Чибриков (Лазутин, Бучельников) – 38:29 (5x5)   6:1 Бучельников – 54:20 (5x5)

Следующий матч молодёжная сборная России проведёт со сборной России до 18 лет 15 ноября. В этот же день молодёжная сборная Казахстана проведёт матч со сверстниками из Беларуси.

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