Гол Мичкова помог сборной России U20 победить сборную Казахстана U20 на Кубке Будущего

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках Кубка Будущего. Молодёжная сборная России победила сверстников из Казахстана – 6:1.

В стартовом периоде за первые три минуты шайбы Давида Мамаладзе и Матвея Мичкова позволили выйти молодёжной сборной России вперёд. Спустя восемь минут единственную шайбу гостей в матче забросил Артём Авдеенко. В концовке первого периода Дмитрий Кателевский сделал счёт 3:1.

Во втором периоде за молодёжную сборную России забивали Даниил Лазутин и Никита Чибриков.

Окончательный счёт установил Дмитрий Бучельников за пять минут до конца третьего периода.

Следующий матч молодёжная сборная России проведёт со сборной России до 18 лет 15 ноября. В этот же день молодёжная сборная Казахстана проведёт матч со сверстниками из Беларуси.