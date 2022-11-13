«Два сильных соперника бились в кровь». Кравец — о победе «Авангарда» в Казани

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итоги победного матча с казанским «Ак Барсом» (4:3).



«Хочу поздравить команду с очень тяжёлой и важной победой и отличным выездом. Очень хорошая игра сегодня, бились в кровь два сильных соперника, агрессия, столкновения, атака, защита. Всё очень интенсивно, динамично. Конечно, в таких матчах есть ошибки, но самое главное, что было и желание, и страсть, и мастерство. Очень здорово, что вернулись в игру в третьем периоде и добились победы», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После победы омский «Авангард» набрал 35 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.