ЦСКА прервал серию поражений, обыграв минское «Динамо» в матче с 13 шайбами

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 8:5 (0:1, 6:1, 2:3) одержали хозяева.

На 19-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард гостей Райан Спунер с передач Сергея Сапего и Ника Меркли.

На второй минуте второго периода счёт сравнял Сергей Плотников с передач Антона Слепышева и Павла Карнаухова. Спустя минуту вновь вывел гостей вперёд Ник Меркли с передач Джозефа Душака и Дмитрия Соколова. Через три минуты Артём Сергеев сделал счёт 2:2. На восьмой минуте второго периода Максим Мамин вывел ЦСКА вперёд. На 10-й минуте второго периода шайбы Павла Карнаухова и Константина Окулова довели счёт до 5:2. За две минуты до конца второго периода сделал счёт крупным Максим Соркин.

На четвёртой минуте третьего периода нападающий гостей Дмитрий Соколов забросил третью шайбу минского «Динамо». На 11-й минуте третьего периода четвёртую шайбу гостей забросил Райан Спунер с передачи Вадима Мороза. Через две минуты Павел Карнаухов забросил седьмую шайбу армейцев. Восьмой гол ЦСКА забил Михаил Григоренко. За 15 секунд до конца третьего периода Вадим Мороз забросил пятую шайбу минчан.

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Следующий матч ЦСКА проведёт 15 ноября дома с «Адмиралом». Минское «Динамо» в этот же день сыграет в гостях со СКА.