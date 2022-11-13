«Жалко проигрывать такой матч, неплохо играли». Знарок — о 3-м подряд поражении «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче с омским «Авангардом» (3:4).
«Жалко проигрывать такой матч, впереди неплохо играли, моменты создавали. Индивидуальные ошибки привели к поражению. В третьем периоде мы 10 минут играли в три тройки. Если бы было плохое физическое состояние, то я бы так не сделал. Много ошибок, да, но без них нельзя играть. Должна быть подстраховка. Устраивает ли такая игра «Ак Барса»? Должны играть лучше, не начинать с 0:2», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
После поражения «Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Следующий матч «Ак Барс» проведёт 17 ноября дома со СКА.
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