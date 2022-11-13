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СКА обменяет голкипера Самонова в «Северсталь» на Подъяпольского

СКА обменяет голкипера Самонова в «Северсталь» на Подъяпольского
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Питерский СКА совершит обмен с череповецкой «Северсталью», сообщает «Матч ТВ».

В череповецкий клуб отправятся голкипер Александр Самонов и защитник Даниил Пыленков. Кроме этого, ранее нападающий Илья Иванцов был передан в «Северсталь» из системы петербургского клуба, и права на него отдают в Череповец.

В Санкт-Петербург перейдёт голкипер Владислав Подъяпольский, который в этом сезоне в 19 матчах отражал 89,5% бросков с коэффициентом надёжности — 2,78.

Александр Самонов в этом сезоне в 14 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ отражал 93,0% бросков при коэффициенте надёжности — 1,89.

СКА после 30 сыгранных матчей набрал 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 29 баллами в активе расположилась на девятой строчке в таблице Запада.

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