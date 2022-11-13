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Сборная Швеции выиграла первый этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла

Сборная Швеции выиграла первый этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла
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Сегодня состоялись завершающие матчи первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.

В первом матче дня встречались сборные Чехии и Швейцарии. В первом периоде за сборную Чехии забросили Иржи Смейкал и Михал Шпачек. За сборную Швейцарии — Андрес Амбюль. В конце второго периода счёт сравнял швейцарец Ноа Род. На 20-й секунде овертайма гол Свена Зентелера принёс победу сборной Швейцарии.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
13 ноября 2022, воскресенье. 13:30 МСК
Чехия
Окончен
2 : 3
ОТ
Швейцария
1:0 Смейкал (Кодытек, Дворжак) – 09:56 (5x5)   1:1 Амбюль – 10:38 (5x5)   2:1 Шпачек (Коштялек, Хлапик) – 13:00 (5x4)   2:2 Род (Мюллер, Берчи) – 37:31 (5x5)   2:3 Зентелер – 60:20 (3x3)

Во втором матче дня сборная Финляндии принимала сборную Швеции. В первом периоде счёт открыл финн Ханнес Бьёрнинен. На третьей минуте второго периода счёт сравнял Макс Фриберг. В третьем периоде шайбы хозяев Антти Суомелы, Марко Анттилы и Ээту Лиукаса установили окончательный счёт — 4:1.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
13 ноября 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 1
Швеция
1:0 Бьёрнинен (Антонен, Лехтонен) – 11:14 (5x4)   1:1 Фриберг (Мёллер, Энгсунд) – 22:11 (5x5)   2:1 Суомела (Анттила) – 43:25 (5x5)   3:1 Анттила (Бьёрнинен) – 58:12 (en)   4:1 Лиукас – 59:21 (en)

Несмотря на поражение, сборная Швеции в итоге стала победителем Кубка Карьяла. Второе место занята сборная Швейцарии.

Турнирная таблица Еврохоккейтура
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