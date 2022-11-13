Сборная Швеции выиграла первый этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла

Сегодня состоялись завершающие матчи первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.
В первом матче дня встречались сборные Чехии и Швейцарии. В первом периоде за сборную Чехии забросили Иржи Смейкал и Михал Шпачек. За сборную Швейцарии — Андрес Амбюль. В конце второго периода счёт сравнял швейцарец Ноа Род. На 20-й секунде овертайма гол Свена Зентелера принёс победу сборной Швейцарии.
Во втором матче дня сборная Финляндии принимала сборную Швеции. В первом периоде счёт открыл финн Ханнес Бьёрнинен. На третьей минуте второго периода счёт сравнял Макс Фриберг. В третьем периоде шайбы хозяев Антти Суомелы, Марко Анттилы и Ээту Лиукаса установили окончательный счёт — 4:1.
Несмотря на поражение, сборная Швеции в итоге стала победителем Кубка Карьяла. Второе место занята сборная Швейцарии.
- 13 ноября 2022
-
20:18
-
20:07
-
19:54
-
19:49
-
19:44
-
19:32
-
19:27
-
19:23
-
19:14
-
18:56
-
18:47
-
18:18
-
17:31
-
16:49
-
16:38
-
16:30
-
16:23
-
16:11
-
16:00
-
15:57
-
15:45
-
15:36
-
15:30
-
15:29
-
15:24
-
14:39
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:42
-
13:04
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
10:56