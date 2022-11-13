Сборная Швеции выиграла первый этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла

Сегодня состоялись завершающие матчи первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.

В первом матче дня встречались сборные Чехии и Швейцарии. В первом периоде за сборную Чехии забросили Иржи Смейкал и Михал Шпачек. За сборную Швейцарии — Андрес Амбюль. В конце второго периода счёт сравнял швейцарец Ноа Род. На 20-й секунде овертайма гол Свена Зентелера принёс победу сборной Швейцарии.

Во втором матче дня сборная Финляндии принимала сборную Швеции. В первом периоде счёт открыл финн Ханнес Бьёрнинен. На третьей минуте второго периода счёт сравнял Макс Фриберг. В третьем периоде шайбы хозяев Антти Суомелы, Марко Анттилы и Ээту Лиукаса установили окончательный счёт — 4:1.

Несмотря на поражение, сборная Швеции в итоге стала победителем Кубка Карьяла. Второе место занята сборная Швейцарии.