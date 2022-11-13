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«Авангард» подвёл итоги успешного выезда цитатой из фильма «ДМБ»

«Авангард» подвёл итоги успешного выезда цитатой из фильма «ДМБ»
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В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Ак Барс» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 2:0) одержали «ястребы».

Омский клуб в своём телеграм-канале выложил видео, в котором подвёл итоги успешного выезда цитатой из фильма «ДМБ».

«Авангард» на выезде победил магнитогорский «Металлург» (3:2), уфимский «Салават Юлаев» (4:3 Б) и казанский «Ак Барс» (4:3). Всего же победная серия омичей насчитывает уже семь матчей.

Омский «Авангард» после 30 игр набрал 35 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Следующую встречу «ястребы» проведут дома с хоккейным клубом «Сочи».

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