Сергей Фёдоров: в третьем периоде ЦСКА сыграл немножко «по-бразильски»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (8:5) и рассказал, о чём разговаривал со своими подопечными перед вторым периодом матча.

«Немного сумбурное начало для нас, неудачно сыграли в обороне, пропустили пару голов. Играли уверенно вторую половину первого периода. Во втором периоде показали тот хоккей, который всех устраивает, который мы хотели, который тренировали. На третий период было задание: сыграть надёжно в зоне обороны, но, к сожалению, получилось немножко «по-бразильски». Я рад за команду, рад за ребят, сделали большой шажочек вперёд в некоторых компонентах, чувствовалась поддержка друг друга и единый кулак, поэтому всех с победой.

После матча со «Спартаком» не сделал никаких перестановок в звеньях, не было нужды в этом? Матч со «Спартаком» был хорошим уроком для нас, тем не менее надо отметить, что команда создала очень много моментов, и, когда мы пропустили второй гол, нас обыграли в связи с очень активными действиями. Поэтому я не думаю, что это несчастный случай, но обратили внимание, что, если мы создаём моменты, мы должны забивать, это наша профессия. Рад за ребят, сделали хорошие, правильные выводы, сегодня забили много голов. Реакция есть, поэтому дальше готовимся в штатном режиме.

Перед вторым периодом говорил что-то команде? Я похвалил команду после первого периода, на второй была стандартная установка, но немного другой получился игровой отрезок, игра не равная была, а много большинства. Здесь тоже ребят похвалил, потому что играли короткими, чёткими, уверенными сменками, держали ритм, что оставляло нашего соперника в напряжении, и, конечно же, всё это увенчалось хорошими голами. Получили очень хороший, определённый, рабочий опыт и сделали неплохой результат во втором периоде», — приводит слова Фёдорова сайт ЦСКА.

После победы ЦСКА поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 41 очко.