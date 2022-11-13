Знарок рассказал про эмоциональное общение с Александром Радуловым в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после матча регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:4) прокомментировал эпизод с эмоциональным общением с форвардом казанцев Александром Радуловым в матче с «Торпедо» (4:6).

«После игры с «Торпедо» как будто ругались с Александром Радуловым на скамейке. Что было в том моменте? О чём вы говорите, какие могут быть отношения с игроком. Пусть болельщики не переживают, всё нормально», — приводит слова Знарка официальный сайт «Ак Барса».

Следующий матч «Ак Барс» проведёт 17 ноября дома со СКА. Казанский клуб после 29 сыгранных матчей набрал 29 очков и расположился на седьмом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.