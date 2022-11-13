Штайгер: если бы Скудра сказал мне это в лицо, у «Сарыарки» был бы другой тренер

Главный тренер карагандинской «Сарыарки» Петерис Скудра после матча с «Иртышом» (9:2) назвал команду соперников «смешной». На это главный тренер павлодарцев Евгений Штайгер ответил ему в жёсткой форме.
«Мы, конечно, должны команде этой смешной забивать намного больше, чем девять голов. Тут многие рекламу Павлодару делают, я вообще ничего не увидел, за что зацепиться. Это показывает уровень Павлодара — явная грубость, явные грязные вещи. Для меня это смешно и показывает уровень тренерского штаба. То, что было последние четыре минуты — просто смешно. Грязные приёмы, в колено, сзади прыгают на кого-то, дешёвые вещи. Мы должны были забивать по 10 голов во втором периоде», — заявил Скудра после матча.
«У нас команда собрана почти из собственных воспитанников, чем не может похвастаться «Сарыарка». Набрали более опытных россиян и «блатуют» по лиге ходят. Лично Петерису Скудре могу передать: если бы он мне в лицо такое сказал, у «Сарыарки» был бы другой тренер. Просто более опытные ребята, КХЛ, ВХЛ обыграли детей и радуются ходят. Никаких установок драться у нас не было, это бред», — ответил Штайгер.
«Сарыарка» после 22 сыгранных матчей занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. «Иртыш» после 20 игр расположился на девятой строчке в таблице.
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