Овечкин сравнялся с Сидором по сыгранным матчам в НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1291-й в НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с Дэррилом Сидором. По этому показателю Овечкин и Сидор делят 70-е место.
Следующей целью Овечкина является Дайнюс Зубрус, который провёл 1293 матча в НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив восемьголов и сделал шесть результативных передач при коэффициенте полезности «-12».
Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1291 матче, в которых забил 788 голов и сделал 636 результативных передач при коэффициенте полезности «+71».
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