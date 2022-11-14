Кучеров увеличил преимущество «Тампы» в матче с «Вашингтоном». Ему ассистировал Сергачёв

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период, хозяева ведут – 4:0.

Уже на девятой минуте встречи 29-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров удвоил преимущество хозяев. После того как игроки «молний» выиграли борьбу у борта, шайбой завладел защитник Михаил Сергачёв, который отдал передачу в зону круга вбрасываний на соотечественника Кучерова, поразившего ворота Дарси Кемпера в одно касание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, Кучеров проводит 15-й матч в сезоне, на его счету семь заброшенных шайб и 15 результативных передач при коэффициенте полезности «+3».