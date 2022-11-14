Сергачёв – первая звезда матча «Тампа» – «Вашингтон», Кучеров – вторая

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3.



Первой звездой матча был признан российский защитник Михаил Сергачёв. На его счету 4 (2+2) очка. Вторым стал то-же россиянин Никита Кучеров, который забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу. Третьим стал Брэндон Хагель, у которого только одна результативная передача.



Теперь у Сергачёва четыре гола в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету десять результативных передач в 15 матчах при коэффициенте полезности «0».



Всего за карьеру в НХЛ Сергачёв принял участие в 377 матчах, в которых забил 40 голов и сделал 148 результативных передач при коэффициенте полезности «+50».