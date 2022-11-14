«Он наша звезда». Носек заступился за Пастрняка и подрался с игроком «Ванкувера»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходил матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:2. По ходу матча между игроками команд произошла яркая драка.
В одном из эпизодов нападающий «Бостона» Томаш Носек заступился за товарища по команде Давида Пастрняка, который был сбит жёстко сбит Кайлом Берроузом. Носек на скорости подъехал к обидчику своего партнёра и силовым приёмом толкнул его к бортику. Далее между игроками произошла драка на кулаках, в ситуацию пришлось вмешаться арбитрам.
«Это был мой первый бой. Но он мой друг. Он мой товарищ по команде. Он наша звезда», — впоследствии высказался Носек о своём решении заступиться за Пастрняка.
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