Российский защитник «Тампы» Сергачёв повторил рекорд НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв оформил дубль и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Все четыре голевых действия игрок совершил за один период — первый.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Сергачёв повторил рекорд лиги по числу баллов, набранных защитником в любую 20-минутку матча. В последний раз такое удавалось игроку обороны «Сент-Луис Блюз» Моргану О'Райлли в октябре 2019 года. Тогда защитник набрал все четыре очка во втором периоде.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3.