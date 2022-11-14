Тренер сборной Словакии — о хоккеистах, уехавших в Россию: никогда не стал бы винить их

Главный тренер сборной Словакии по хоккею Крэйг Рэмзи поделился мнением об игроках, которые уехали выступать в Континентальную хоккейную лигу.

«Для меня это сложная тема. Я не политик, а хоккеист. Я считаю, что наши хоккеисты делают то, что считают для себя лучшим. Я бы никогда не стал винить их за то, что они хотят зарабатывать на жизнь и выживать в трудные времена, в которые мы живём сегодня», — приводит слова Рэмзи Sport Aktuality.

Отметим, что в Континентальной хоккейной лиге играют вратари Адам Гуска («Торпедо»), Патрик Рыбар («Спартак»), Юлиус Гудачек («Барыс»), защитники Кристиан Ярош («Авангард») и Михал Чайковски («Сибирь»), а также нападающие Михал Криштоф («Адмирал») и Адам Лишка («Северсталь»). Юлиус Гудачек уже завершил карьеру в сборной.