Михаил Сергачёв установил уникальный рекорд «Тампы»

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв набрал четыре результативных балла в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Игрок забил два гола и отдал две голевые передачи в первом периоде.



Как отмечает пресс-служба НХЛ, Сергачёв установил уникальный рекорд «Тампы», став первым защитником в истории клуба, набравшим четыре результативных балла в первую двадцатиминутку встречи. Всего за «Лайтнинг» до этого только два игрока обороны смогли совершить четыре голевых действия за период: Дэн Бойл в 2006-м году и Павел Кубина в 2000-м году.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3.