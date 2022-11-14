Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв стал первой звездой дня в НХЛ
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт НХЛ.
Во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3) игрок забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно набрав четыре очка. Всё это Сергачёв сделал за один период — первый.
Второй звездой дня признали 38-летнего нападающего «Даллас Старз» Джо Павелски. В матче с «Филадельфией Флайерз» опытный форвард забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Три очка Павелски помогли «лётчикам» одержать победу — 5:1.
Третьей звездой дня стал защитник «Бостон Брюинз» Хампус Линдхольм (5:2). Во встрече с «Ванкувер Кэнакс» хоккеист отдал три результативные передачи.
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