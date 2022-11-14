Словацкий вратарь «Барыса» поделился впечатлениями от игры в России

Словацкий голкипер «Барыса» Юлиус Гудачек поделился мыслями после победы в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Астанинская команда обыграла уфимскую со счётом 2:0. Егор Петухов забил лакросс-гол, а Аркадий Шестаков поразил пустые ворота. Сам Гудачек оформил шат-аут, отразив 26 бросков. Кроме того, словацкий вратарь поделился впечатлениями от игры в России.
«Очень нужна была победа, потому что много матчей проиграли подряд. Но я думаю, что после встречи у всей команды сейчас хорошее настроение. Мы сыграли грамотно в обороне, потому что в прошлый раз хотели с «Салаватом» играть в открытый хоккей — получилось 1:5. На этот раз мы начали играть с большим акцентом на оборону, думаю, получилось хорошо. Уфа очень много контролировала шайбу, и моментов было много, но не было подставления или хлёстких бросков с ходу, как было в прошлой встрече здесь, поэтому не было больших ошибок в нашей обороне. Поэтому взяли два очка.
Я уже много играю в России? Да, мне очень нравится здесь, в России. Я играл пять лет в Швеции, но реально скажу: здесь менталитет людей такой же, как в Словакии, и язык похож. Поэтому я хорошо чувствую себя в России и сейчас в Казахстане тоже.
Слышал ли, как после матча болельщики кричали «Гуда-шоу»? Да, это было (смеётся) от детей, которые просто помахали мне рукой, поэтому хорошо, что у нас тоже болельщики Уфы поздравляли с победой», — приводит слова Гудачека «Молодёжная газета».
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