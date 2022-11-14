Крикунов: Подъяпольский тащил «Северсталь, а теперь поможет СКА

Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что обмен между СКА и «Северсталью» пойдёт на пользу и клубам, и хоккеистам.

«Считаю, что это хороший обмен для всех. Польза клубов понятна: СКА укрепляет вратарскую линию достаточно опытным Подъяпольским. Периодически он тащил «Северсталь» даже в плей-офф. Это харизматичный парень, который вполне может стать одним из лидеров в такой молодой команде, как СКА.

Череповчане тоже внакладе не остаются: за одного вратаря получили права на двух хороших игроков. Самонов выступал на чемпионате мира, у него есть олимпийская медаль, пусть он и не выходил на лёд в Пекине. Он достаточно скромный и спокойный парень. Возможно, как раз спортивной наглости ему не хватило, чтобы во весь голос заявить о себе в СКА. По-моему, Николаев в этом сезоне выглядел стабильнее и увереннее. Можно сказать, что Дмитрий выиграл конкуренцию у Самонова. В «Северстали» не такие высокие ожидания — наверное, Александру там будет проще. Даниил Пыленков точно станет одним из лидеров обороны череповчан — тут сомнений нет. Он качественный защитник, но в СКА сейчас лучший в лиге подбор игроков в обороне. Конкуренция невероятная; чтобы постоянно играть, надо быть Никишиным или Ожигановым», — сказал Крикунов «Чемпионату».