В «Динамо» М договорились с Шипачёвым о новом соглашении по погашению задолженности

Московское «Динамо» достигло новой договорённости с экс-форвардом клуба Вадимом Шипачёвым о погашении задолженности перед игроком. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.



«Да, «Динамо» достигло с Шипачёвым нового соглашения о погашении задолженности», — приводит слова генерального менеджера бело-голубых Алексея Сопина ТАСС.



Отметим, что в конце лета генменеджер рассказал, что Шипачёв подписал с «Динамо» соглашение, которое позволяет оттянуть выплату задолженности на более поздний срок.



Напомним, в прошлом сезоне нападающего признали самым ценным игроком КХЛ. В межсезонье Шипачёв покинул «Динамо», перейдя в «Ак Барс». В текущем сезоне форвард сыграл за казанцев в 29 встречах, в которых набрал 12 (4+8) очков.