Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Динамо» М договорились с Шипачёвым о новом соглашении по погашению задолженности

В «Динамо» М договорились с Шипачёвым о новом соглашении по погашению задолженности
Комментарии

Московское «Динамо» достигло новой договорённости с экс-форвардом клуба Вадимом Шипачёвым о погашении задолженности перед игроком. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.

«Да, «Динамо» достигло с Шипачёвым нового соглашения о погашении задолженности», — приводит слова генерального менеджера бело-голубых Алексея Сопина ТАСС.

Отметим, что в конце лета генменеджер рассказал, что Шипачёв подписал с «Динамо» соглашение, которое позволяет оттянуть выплату задолженности на более поздний срок.

Напомним, в прошлом сезоне нападающего признали самым ценным игроком КХЛ. В межсезонье Шипачёв покинул «Динамо», перейдя в «Ак Барс». В текущем сезоне форвард сыграл за казанцев в 29 встречах, в которых набрал 12 (4+8) очков.

Новость по теме
«Никто не хочет обменов». Шипачёв объяснил, как «Ак Барс» может преодолеть неудачную серию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022