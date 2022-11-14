В «Динамо» М договорились с Шипачёвым о новом соглашении по погашению задолженности

Московское «Динамо» достигло новой договорённости с экс-форвардом клуба Вадимом Шипачёвым о погашении задолженности перед игроком. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.
«Да, «Динамо» достигло с Шипачёвым нового соглашения о погашении задолженности», — приводит слова генерального менеджера бело-голубых Алексея Сопина ТАСС.
Отметим, что в конце лета генменеджер рассказал, что Шипачёв подписал с «Динамо» соглашение, которое позволяет оттянуть выплату задолженности на более поздний срок.
Напомним, в прошлом сезоне нападающего признали самым ценным игроком КХЛ. В межсезонье Шипачёв покинул «Динамо», перейдя в «Ак Барс». В текущем сезоне форвард сыграл за казанцев в 29 встречах, в которых набрал 12 (4+8) очков.
- 14 ноября 2022
-
13:12
-
12:50
-
12:25
-
12:10
-
11:51
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:46
-
10:22
-
09:58
-
09:37
-
09:19
-
08:57
-
08:35
-
07:50
-
07:19
-
07:04
-
06:44
-
06:40
-
06:25
-
05:58
-
05:37
-
05:37
-
05:26
-
04:48
-
03:54
-
03:46
-
03:39
-
03:34
-
03:21
- 13 ноября 2022
-
23:36
-
23:03
-
22:30